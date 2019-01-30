Президент Реала и еще 6 футбольных богачей Испании: даже объединив состояния, они не сравнятся с Ахметовым

Издание El Mundo назвало 200 самых богатых людей Испании, среди которых оказались 7 известных футбольных личностей. Флорентино Переса и его коллег превосходит один владелец Шахтера (12 млрд евро), если верить исследованию Dragon Capital.

Флорентино Перес

Президент Реала – 40-й в списке самых богатых людей Испании. Его состояние оценивается в 1 млрд 220 млн евро. Несмотря на то, что Перес славится своей футбольной деятельностью, он сорвал куш на строительстве. Главный источник доходов 71-летнего бизнесмена – компания ACS.

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Фернандо Роиг

Главный босс Вильярреала уступает своему коллеге из королевского клуба чуть меньше чем на 300 млн евро (930). Роиг инвестировал в различные сектора экономики, но в Испании его знают, прежде всего, как одного из акционеров огромной сети супермаркетов Mercadona.

Хосе Луис Нуньес

Экс-президент Барселоны включен в список несмотря на свою смерть в декабре 2018 года. Строительный и гостиничный бизнес позволили ему заработать при жизни 650 млн евро. Нуньес стал рекордсменом среди всех президентов каталонского клуба по продолжительности пребывания в должности (12 лет).

Мигель Анхель Хиль Марин

Исполнительный директор Атлетико – один из немногих, кто действительно обогатился на футболе. Он владеет 51% акций мадридского Атлетико, бренд которого существенно подорожал в последние годы. Имущество Анхеля Хиля Марина оценивается в 240 млн евро.

Хауме Роурес

Партнер и основатель Mediapro занимает 193 место в рейтинге самых богатых людей Испании (230 млн евро). Телевизионная компания, которая сохраняет 24% акций, попав в руки китайской группы Orient Hontai Capital, транслирует 13 футбольных лиг со всего мира. Она, в частности, обладает правами показа Ла Лиги (до 2024 года), Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Энрике Серезо

В 2017 году компания KPMG оценила Атлетико в 793 млн евро. Президент "матрасников" является третьим по величине акционером клуба (14,6%) на сумму 50 млн евро. Однако львиную долю своих доходов (230 млн евро) Серезо заработал на киноиндустрии. Его компания производит 80% всех фильмов Испании.

Висенте Болуда

Он был президентом Реала в течение нескольких месяцев, но его слова перед ответным матчем 1/8 ЛЧ против Ливерпуля (2009 год) вспоминают по сей день: "Мы собираемся раздавить их". Не сложилось, "бланкос" были разгромлены на Энфилде со счетом 0:4, а Болуда уступил место Флорентино Пересу. Однако у него остался огромный флот, который принес ему до 185 млн евро.

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