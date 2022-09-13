Президент Салернитаны Данило Иерволино ответил на критику представителей Ювентуса по поводу судейской ошибки в матче шестого тура Серии А, которая не позволила туринцам одержать победу (2:2).

"Что касается ошибки бригады арбитров в матче Ювентус – Салернитана, то я скажу так: если в Турине хотят переиграть матч, для нас это не проблема. Я не стану возражать против этого", - приводит слова Иерволино Gazzetta dello Sport, ссылаясь на неаполитанскую радиостанцию Radio Kiss Kiss.

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Напомним, что на последних секундах матча Ювентус – Салернитана при счёте 2:2 судейская бригада после просмотра видеоповтора отменила чистый гол Аркадиуша Милика, посчитав, что Леонардо Бонуччи находился в офсайде в момент удара поляка по воротам. Позже оказалось, что Бонуччи не был в офсайде, поскольку игрок Салернитаны Кандрева задержался на дальнем участке поля возле лицевой линии. Однако Кандрева не попал на камеры, предназначенные для работы VAR.

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