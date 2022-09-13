"Що стосується помилки бригади арбітрів у матчі Ювентус – Салернітана, то я скажу так: якщо в Турині хочуть переграти матч, для нас це не є проблемою. Я не заперечуватиму проти перегравання", - наводить слова Ієрволіно Gazzetta dello Sport, посилаючись на неаполітанську радіостанцію Radio Kiss Kiss.

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Нагадаємо, що на останніх секундах матчу Ювентус – Салернітана за рахунку 2:2 суддівська бригада після перегляду відеоповтору скасувала чистий гол Аркадіуша Міліка, вважаючи, що Леонардо Бонуччі перебував в офсайді в момент удару поляка по воротах. Пізніше виявилося, що Бонуччі не був у офсайді, оскільки гравець Салернітани Кандрева затримався на дальній ділянці поля біля лінії воріт. Однак Кандрева не потрапив на камери, призначені для роботи VAR.

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