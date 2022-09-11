Руслан Малиновский в четвертый раз за 5 туров вышел с первых минут. Команда украинца к отчетному поединку подходила на 3-м месте с отличными перспективами защитить неожиданно завоеванное на старте лидерство. У соперника в центре обороны начал Лочошвили – грузинский центрбек, которого когда-то Динамо покупало за 300 тысяч евро, но в Киеве Лука так и не сыграл ни минуты. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Кремонезе на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Первый удар на 7-й минуте. Гости потеряли мяч на своей половине, Муриель мгновенно получил возможность пробить – Раду вытащил. Также из-за пределов штрафной попытался пробить Кремонезе, без проблем для Муссо.

Малиновскому уже поздно в АПЛ: почему украинец остался в Аталанте и что будет дальше?

На 15 минуте еще одна попытка издалека. Эскаланте бахнул под перекладину – эффектный сейв голкипера Аталанты. Малиновский в первые 20 минут очень хорошо проявил себя в борьбе, выиграв 4 из 5 дуэлей внизу и на втором этаже. А вот с креативом не складывалось – всего 2 паса в финальную треть, этого ощутимо мало. Украинский полузащитник решил пробить метров с 25, соперники заблокировали. Продирается Малиновский в борьбе с несколькими гостями в штрафную Кремонезе, а дальше играет слишком тонко. Мог пробивать сам, но решил разрезным пасом найти Муриеля, который такой ход совсем не ожидал.

Классно разыгрывает колумбийский нападающий штрафной. Удобно выкатил под удар Копмейнерсу прямо по центру – Раду откровенно выручил, вытащив мяч из нижнего угла. Наварил Малиновский на ровном месте. Сначала запорол перспективную атаку после потери соперника откровенно плохим пасом вперед. А потом вынужден был срочно фолить и получил удар в лицо от соперника, которого заваливал на газон. Совершенно провально контратакует Аталанта. Не раз выбегали хозяева в наступление, а потом все портили бессмысленные решения в финальной трети.

А вот у своих ворот команда Гасперини позволяет слишком много. У соперника побольше ударов (4:5) за 30 минут игры, показательна статистика попыток из пределов штрафной – 0:3. Четверка игроков атаки бергамасков создала по моменту, а вот у Малиновского совсем не получается обострять. Упомянутый Лочошвили останавливает лишь фолом настырный проход украинца. И снова какой-то необдуманный пас партнера тратит впустую все усилия Руслана. Вполне себе заслуженные нули на табло до перерыва. Команды наиграли на очень скромные цифры даже тех же ожидаемых голов – 0,26:0,22.

После перерыва лучше не стало. Двойная замена на 56 минуте. Малиновского и Муриеля заменили Эдерсон и Хойлунд. Первого удара после перерыва пришлось ждать минут 15. Попытки Эдерсона и Толои выглядели довольно хиленько. А дальше, казалось, сработал талисман Гасперини в этом сезоне. Копмейнерс сказочно исполнил штрафной с фланга. Снаряд залетел, но по дороге Околи зачем-то черкнул мяч рукой, украв 5 гол нидерландского полузащитника.

На 74 минуте Аталанта таки забивает. Копмейнерс на этот раз закрутил с того же правого фланга на голову Демиралю. Толои пригнулся, чтобы не помешать партнеру, Раду снова не мог выручить. В этот раз все чисто. Ужасная ошибка Муссо, парировавшего простой дальний удар прямо на соперника. Кремонезе очень быстро сравнял счет. Отчаянные замены Гасперини на 86 минуте. А уже в компенсированное время Околи мог исправиться за украденный у партнера гол, но не прошил Раду с нескольких метров.

Тяжелая цена этого всего лишь 3 пропущенного бергамасками гола (как и прежде, лучшая оборона сезона в Италии). Кремонезе набирает всего 2 балла и остается в зоне вылета на 18 позиции. Аталанта теряет очки, а с ними и шанс вернуться на 1 место. Наполи лидирует благодаря лучшим дополнительным показателям. У Милана также 14 очков и 3 строчка из-за худшей разницы мячей, чем у других претендентов на лидерство.

Интересный факт. Малиновский после Околи стал лидером в обеих командах по количеству единоборств, хотя провел меньше часа на поле. С каждой минутой успешность падала. В итоге Руслан выиграл 4 из 10 дуэлей внизу, а также 3 из 5 – на втором этаже. Совершенно не задались прострелы (ни одного удачного). Удивительно как для себя, но не создал ни одного момента. Кроме того, только раз пробил издалека. Несколько компенсировал отборами и перехватами, однако это не совсем то, что от него требуют.