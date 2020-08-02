Президент Ромы согласился продать клуб, чтобы купить Ньюкасл, от которого отказались шейхи

Одиозный владелец Ромы решил продать свои активы в Италии и инвестировать средства в покупку английского Ньюкасла, заключает Football Italia информацию местных СМИ.

Аравийские инвесторы нашли топ-клуб для покупки после неудачи с Ньюкаслом

Так, Tuttomercatoweb утверждает, что Friedkin Group практически согласовала поглощения Ромы. Палотта получит от этой сделки около 600 млн евро. Однако функционер не планирует прощаться с футболом. По информации Corriere dello Sport, бизнесмен хочет попробовать свои силы в АПЛ, приобретя Ньюкасл.

Напомним, в течение нескольких месяцев велись переговоры о продаже английского клуба с инвестиционным фондом Саудовской Аравии, ориентировочно сумма операции должна была составить около 350 млн евро. Однако, в результате, шейхи отказались от сделки.

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