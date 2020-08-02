Президент Роми погодився продати клуб, щоб купити Ньюкасл, від якого відмовилися шейхи

Одіозний власник Роми вирішив продати свої активи в Італії та інвестувати кошти у покупку англійського Ньюкасла, підсумовує Football Italia інформацію місцевих ЗМІ.

Аравійські інвестори знайшли топ-клуб для купівлі після невдачі з Ньюкаслом

Так, Tuttomercatoweb стверджує, що Friedkin Group практично узгодила поглинання Роми. Палотта отримає від цієї угоди близько 600 млн євро. Однак функціонер не планує прощатися з футболом. За інформацією Corriere dello Sport, бізнесмен хоче спробувати свої сили в АПЛ, придбавши Ньюкасл.

Нагадаємо, протягом кількох місяців велись перемовини щодо продажу англійського клубу з інвестиційним фондом Саудівської Аравії, орінтовна сума операції повинна була скласти близько 350 млн євро. Однак, в результаті, шейхи відмовилися від угоди.

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