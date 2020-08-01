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Аравийские инвесторы нашли топ-клуб для покупки после неудачи с Ньюкаслом, – СМИ

11:25 - Читати українською
Аравийские инвесторы нашли топ-клуб для покупки после неудачи с Ньюкаслом, – СМИ
Радость "россонери" / LaPresse

Аравийский государственный инвестиционный фонд не отбросил намерений вложиться в европейский футбол. После неудачной попытки приобрести английский Ньюкасл шейхи могут заняться делами в Италии.

Аравийцы изучают вариант с приобретением Милана, сообщает Sanadeq.

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Шейхи не смогли завершить сделку по покупке Ньюкасла из-за общественного резонанса в Соединенном Королевстве. В свою очередь в Италии такие проблемы в аравийцев вряд ли возникнут. Ныне 99,93 % акций Милана принадлежат инвестиционному фонду Эллиот. Его основной задачей было стабилизировать финансы "россонери" после неудачного периода под руководством китайцев.

К слову, за тур до конца чемпионата Италии Милан гарантировал себе 6-е место. В новом сезоне "россонери" сыграют в квалификации Лиги Европы.

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Милан Милан Италия футбольные финансы
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