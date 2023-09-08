"Вы можете спросить у всех клубов, от самых больших до самых маленьких, никто не хочет терять деньги. Если мы сможем легально прийти к тому, что нам позволят правила, то все поддержат потолок зарплат, безусловно. Никто не откажется.

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Это то, что мы хотим. Но законно ли это? Можем ли мы это сделать? Есть ли какие-то сложности с юридической точки зрения? Я не знаю, но все хотят заработать деньги, а не терять их", – цитирует президента ПСЖ BBC.

Напомним, недавно Нассер Аль-Хелаифи был переизбран председателем Ассоциации европейских клубов (ECA), которая имеет большое влияние. УЕФА и ФИФА прислушиваются к мнению организации.

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