Сегодня (7 сентября) в Берлине организация проводила самую большую в своей истории генеральную ассамблею. Один из ключевых вопросов – выбор нового совета, который будет управлять ECA следующие 4 года (2023 – 2027).

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В общей сложности были вакантны 32 места в 12 различных секторах. Свою кандидатуру выдвигал и генеральный директор Шахтера Сергей Палкин, однако ему не удалось набрать необходимое количество голосов. Главой ECA в очередной раз избрали Нассера Аль-Хелаифи из ПСЖ. Полный список из 32 членов руководства можно просмотреть по ссылке.

Добавим, что у ЕСА большое влияние в футбольном мире, ведь это единственная европейская независимая организация клубов, которую признают УЕФА и ФИФА. В настоящее время в нее входят 330 клубов, среди которых Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря, Александрия, Колос и Ворскла.

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