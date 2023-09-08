"Ви можете запитати у всіх клубів, від найбільших до найменших, ніхто не хоче втрачати гроші. Якщо ми зможемо легально прийти до того, що нам дозволять правила, то все підтримають стелю зарплат, безумовно. Ніхто не відмовиться.

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Це те, що ми хочемо. Але чи це законно? Чи можемо ми це зробити? Чи є якісь складнощі з юридичної точки зору? Я не знаю, але всі хочуть заробити гроші, а не втрачати їх", – цитує президента ПСЖ BBC.

Нагадаємо, нещодавно Нассер Аль-Хелаїфі був переобраний головою Асоціації європейських клубів (ECA), яка має великий вплив. УЄФА та ФІФА прислуховуються до думок організації.

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