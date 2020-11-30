"Надеюсь, однажды Месси вернется, потому что мы здесь его любим. Я обожаю Лионеля и не сомневался, что он так поступит, зная его любовь к Ньюэллс Олд Бойз. Но это было потрясающе.

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Как президенту мне было бы глупо высказывать свое мнение. Решение, возвращаться или не возвращаться к нам, остается за Месси. Лионель очень дорог для Ньюэллс Олд Бойз, Росарио и всей Аргентины. Я являюсь президентом четыре года и надеюсь, что мы сможем его вернуть", – приводит слова Бермудеса AS.

Напомним, Месси снял игровую футболку Барселоны когда праздновал гол, под которой была винтажная форма Ньюэллс Олд Бойз. Таким образом, Лионель почтил память Диего Марадоны, который умер 25 ноября в возрасте 60 лет.

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