"Сподіваюся, одного разу Мессі повернеться, тому що ми тут його любимо. Я обожнюю Ліонеля і не сумнівався, що він так вчинить, знаючи його любов до Ньюеллс Олд Бойз. Але це було приголомшливо.

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Як президенту мені було б нерозумно висловлювати свою думку. Рішення, повертатися чи не повертатися до нас, залишається за Мессі. Ліонель дуже дорогий для Ньюеллс Олд Бойз, Росаріо і всієї Аргентини. Я є президентом чотири роки і сподіваюся, що ми зможемо його повернути", – наводить слова Бермудеса AS.

Нагадаємо, Мессі зняв ігрову футболку Барселони коли святкував гол, під якою була вінтажна форма Ньюеллс Олд Бойз. Таким чином, Ліонель вшанував пам'ять Дієго Марадони, який помер 25 листопада у віці 60 років.

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