Красивый перфоманс Лионеля Месси в матче 11-го тура против Осасуны не был оценен чиновниками Ла Лиги.

Барселона будет вынуждена заплатить 3000 евро за то, что Месси снял футболку, празднуя гол в ворота Осасуны, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что наказание желтой карточкой и денежный штраф является не только правилом испанской лиги, но и ФИФА.

Напомним, Месси поставил точку в матче против Осасуны (4:0) и красиво отпраздновал забитый гол, сняв игровую футболку, под которой была форма Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине. Именно в такой в свое время выступал Диего Марадона.

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