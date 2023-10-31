Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис позволил себе войти в раздевалку неаполитанской команды в перерыве матча с Миланом при счёте 0:2.

Как информируют Corriere dello Sport и Radio Kiss Kiss, Де Лаурентис ворвался в раздевалку Наполи и на повышенных тонах поговорил как с главным тренером команды Руди Гарсией, так и с его подопечными. Тем самым президент клуба хотел "встряхнуть" игроков и мотивировать команду на второй тайм.

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Сообщается, что Гарсия отчитался перед Де Лаурентисом по поводу тактических планов на второй тайм. В частности, тренер Наполи объяснил президенту, какие замены планирует использовать после перерыва.

Напомним, что на 46-й минуте Гарсия произвёл три замены, сняв с игры Мариу Руя, Амира Ррахмани и Элифа Эльмаса. Во втором тайме Наполи отыгрался со счёта 0:2 благодаря голам Маттео Политано и Джакомо Распадори.

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