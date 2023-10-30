Наполи сыграл вничью с Миланом в рамках 10-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Милан очень мощно начал игру и уже в первом тайме заработал преимущество в два мяча. Оливье Жиру подтвердил реноме эксперта по выездам в Неаполь, оформив дубль. Впрочем, хозяева лучше провели вторую половину встречи.

Жиру сделал дубль и с гневом покинул поле, а Милан потерял выездную победу над Наполи.

Действующие чемпионы Италии отыграли один мяч благодаря роскошному голу Политано, который поиздевался над обороной соперника. Эффектную точку поставил Распадори, его гол стал первым в Серии А с мая, забитым прямым ударом со штрафного.

Такой результат не привел к серьезным изменениям в турнирной таблице. Милан остался третьим (22 очка), а Наполи поднялся на четвертое место, откуда его уже сегодня может сбросить Фиорентина и Аталанта.