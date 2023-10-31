Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс дозволив собі увійти в роздягальню неаполітанської команди в перерві матчу з Міланом за рахунку 0:2.

Як інформують Corriere dello Sport і Radio Kiss Kiss, Де Лаурентіс увірвався до роздягальні Наполі і на підвищених тонах поговорив як із головним тренером команди Руді Гарсією, так і з його підопічними. Тим самим президент клубу хотів "струсити" гравців і мотивувати команду на другий тайм.

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Повідомляється, що Гарсія відзвітував перед Де Лаурентісом стосовно тактичних планів на другий тайм. Зокрема, тренер Наполі пояснив президенту, які заміни планує використати після перерви.

Нагадаємо, що на 46-й хвилині Гарсія зробив три заміни, знявши з гри Маріу Руя, Аміра Ррахмані та Еліфа Ельмаса. У другому таймі Наполі відігрався з рахунку 0:2 завдяки голам Маттео Політано і Джакомо Распадорі.

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