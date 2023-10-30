Наполи расписал ничью с Наполи (2:2) в рамках 10 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Сегодняшние соперники подходили к матчу с разными эмоциями. Милан потерпел разгром от ПСЖ в Лиге чемпионов, а перед тем проиграл Ювентусу. В то время как Наполи на неделе победил Унион в Лиге чемпионов, а Хвича снова набрал хорошую форму.

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Феноменальный Жира возглавил атаку Милана

"Россонери" уверенно выиграли первый тайм. Как по результату, так и по картине матча. Милан атаковал гораздо острее и четче. Правда, только Жиру качественно завершал.

Француз забил два похожих гола с разницей в 10 минут: сначала откликнулся на навес Пулишича, а затем идеально пробил после подачи Калабрии.

У Милана были все шансы делать разгром еще до перерыва. Две прекрасные возможности упустил Рейндерс (запорол контру и пробил выше ворот). Удар Пулишича заблокировали, а выстрел Мусы в ближнем углу потянул голкипер.

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Наполи перевернул игру и отыгрался

У Наполи на тот момент ничего не получалось. Обострял только Кварацхелия, однако его прострел после дриблинга чудом не замкнул в пустой угол Политано, а перспективную контратаку оборвали соперники.

Всё изменилось во втором тайме. Руди Гарсия в перерыве произвел тройную замену и оживил команду. Помог быстрый гол – Политано элегантно перекинул Пеллегрино, пробросил мяч мимо Тео и поразил ворота.

У хозяев появились острые подходы. С хороших позиций били Ди Лоренцо и Кварацхелия. Наполи давил и нашел второй гол. Распадрри мощным ударом со штрафного положил мяч в угол.

Pioli si inventa la sostituzione di Giroud con Jovic e Giroud la prende, giustamente, malissimo.#NapoliMilan pic.twitter.com/dkLo70PD4D — I Rigori Col Rio Ave ️ (@disagiavolo) October 29, 2023

Вырвать победу никому не удалось. Жиру заменили на 80-й минуте, а Оливье сильно разозлился из-за решения тренера и затем сидел разочарованный за пределами скамейки запасных.

До финального свистка было еще много событий: Натан заработал удаление, а Калабрия и Кварацхелия чуть не забили победный гол.

В итоге – ничья. Милан набрал 22 очка и остался на третьем месте Серии А. Наполи четвертый – 18 баллов.