Жиру сделал дубль и с гневом покинул поле, а Милан упустил выездную победу над Наполи
Наполи расписал ничью с Наполи (2:2) в рамках 10 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Сегодняшние соперники подходили к матчу с разными эмоциями. Милан потерпел разгром от ПСЖ в Лиге чемпионов, а перед тем проиграл Ювентусу. В то время как Наполи на неделе победил Унион в Лиге чемпионов, а Хвича снова набрал хорошую форму.
"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR повествует о поединке итальянских грандов в Серии А.
Феноменальный Жира возглавил атаку Милана
"Россонери" уверенно выиграли первый тайм. Как по результату, так и по картине матча. Милан атаковал гораздо острее и четче. Правда, только Жиру качественно завершал.
Француз забил два похожих гола с разницей в 10 минут: сначала откликнулся на навес Пулишича, а затем идеально пробил после подачи Калабрии.
У Милана были все шансы делать разгром еще до перерыва. Две прекрасные возможности упустил Рейндерс (запорол контру и пробил выше ворот). Удар Пулишича заблокировали, а выстрел Мусы в ближнем углу потянул голкипер.
Наполи перевернул игру и отыгрался
У Наполи на тот момент ничего не получалось. Обострял только Кварацхелия, однако его прострел после дриблинга чудом не замкнул в пустой угол Политано, а перспективную контратаку оборвали соперники.
Всё изменилось во втором тайме. Руди Гарсия в перерыве произвел тройную замену и оживил команду. Помог быстрый гол – Политано элегантно перекинул Пеллегрино, пробросил мяч мимо Тео и поразил ворота.
У хозяев появились острые подходы. С хороших позиций били Ди Лоренцо и Кварацхелия. Наполи давил и нашел второй гол. Распадрри мощным ударом со штрафного положил мяч в угол.
Вырвать победу никому не удалось. Жиру заменили на 80-й минуте, а Оливье сильно разозлился из-за решения тренера и затем сидел разочарованный за пределами скамейки запасных.
До финального свистка было еще много событий: Натан заработал удаление, а Калабрия и Кварацхелия чуть не забили победный гол.
В итоге – ничья. Милан набрал 22 очка и остался на третьем месте Серии А. Наполи четвертый – 18 баллов.