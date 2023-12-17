"Решение УАФ отозвать аттестаты закарпатских стадионов на проведение матчей УПЛ очень нелогичное! Летом прошлого года эти же люди – представители руководства УАФ – жили здесь в Ужгороде и сами предложили привлечь обе наши арены, а Закарпатье выбрали как одну из базовых локаций для проведения УПЛ. Все было логично, потому что наш регион, до сих пор теоретически является самым безопасным во время войны против РФ.

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Тогда мы и дирекция стадиона Авангард, конечно, пошли навстречу УАФ и всем клубам, которые не имели возможности играть у себя дома и изъявили желание играть здесь. Всех желающих приняли. И, должен заметить, гости платили самую низкую аренду за наши стадионы. А за эти средства в регионе появились новые поля и улучшалась инфраструктура, чтобы эти же представители УПЛ имели комфортные условия для тренировок и проведения сборов.

И вот теперь эти же люди, которым мы в 2022-м помогли запустить чемпионат, фактически стремятся исключить нас из УПЛ, выгоняя из дома. Наше турнирное положение и так критическое. Так нас еще и заставляют играть все матчи весенней части чемпионата на выезде?

Конечно, мы принимаем претензии по стадиону. Мы не успели до начала широкомасштабного вторжения оборудовать на нашем стадионе Минай системы освещения и подогрева. Хотя у нас были такие планы. Почему его тогда неготовым приняли? Это было политическое и правильное решение – начать чемпионат в относительно безопасных регионах. Тогда, летом 2022 года, никто не обращал внимания на отсутствие освещения. Все радовались уже тому, что у страны, которая сопротивляется захватчику, может быть внутренний чемпионат. Вспомните послематчевые комментарии тренеров и футболистов – все были шокированы, что чемпионат стартовал. И при этом отмечали, что ситуация тяжелая и сезон может закончиться в любой момент.

Сейчас ситуация с войной абсолютно не изменились. Страна ежедневно под обстрелами. А по логике УАФ у нас война уже закончилась и о Закарпатье можно вытереть ноги и похоронить здесь развитие футбола.

Будем ли мы сейчас тратить средства на освещение? Принципиально нет, пока в стране война. У меня лично есть много друзей военных, которым мы обязаны жизнью. Мы делаем все, чтобы поддерживать их. Вот это действительно важно и необходимо. Даже если бы у нас были такие деньги – как отреагируют украинцы, если мы такие огромные средства потратим на освещение стадионов?

Предлагаю УАФ прекратить эту неожиданную атаку на нас. Нужно позволить играть нам, как и раньше. Как только война закончится нашей победой, мы готовы к изменению договоренностей по стадионам. Тем более, что весной проблема света не будет актуальной вообще. Световой день в марте длится до 19:00 и дальше идет на увеличение. Все матчи на Закарпатье стартуют в 13:00. Так было даже летом. И это была просьба УПЛ, трансляторов и команд соперниц из логистических соображений. Потому что все подстраиваются под поезда, чтобы вовремя выехать из Ужгорода. Поэтому, даже если бы мы установили свет, 90% – что мы так и не воспользуемся им ни разу", – сказал Пересоляк в интервью Українському футболу.

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