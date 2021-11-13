"Для меня как президента – это не просто развлечение. Я очень люблю Минай. Для меня это больше, чем просто футбольный клуб. И я от себя всегда требую делать больше, чем могу. Мы делаем для клуба все, чтобы игроки думали исключительно о футболе.

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Зарплата должна была быть после победы над Мариуполем, но победы не было, поэтому… Шутка, конечно. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед футболистами, работниками клуба. Мы их выполняли и будем выполнять. Информация, которая была в СМИ – чушь. К сожалению, они тиражируют необоснованную и непроверенную информацию.

Есть ли у нас задолженность? Есть – мы должны хорошие результаты нашими болельщиками. Вот и все. Читал даже, что Минай прекращает свое существование. Это все ложь. ФК Минай был и будет", – цитирует Пересоляка официальный сайт клуба.

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