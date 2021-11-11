Інтерв'ю "Футбол 24" із Русланом Степанюком – форвардом Ворскли, яка в 14 турі УПЛ обіграла Динамо на його ж полі.

Ключовий матч 14-го туру УПЛ напередодні паузи на матчі збірних відбувся на НСК "Олімпійський", де Динамо поступилося Ворсклі. Після поєдинку у Києві багато говорили не лише про саму гру, а й навколофутбольні моменти.

Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Футбол 24 поспілкувався з одним із лідерів сучасної Ворскли Русланом Степанюком. Гравець полтавської команди розповів про настрій після тріумфу у столиці, резонансне зіткнення із Сергієм Сидорчуком та особливі відчуття перед грою з чемпіоном України.

"Динамо перемагаєш не щодня. Це велике щастя"

– Руслане, як відсвяткували перемогу над Динамо?

– Ця гра залишила надзвичайно хороші враження. Щоправда, одразу після матчу емоцій взагалі не було, команда віддала усі сили на полі. Їхали в автобусі додому порожні та спустошені в емоційному плані. Отримали шість вихідних – за цей час добре відпочинемо, наберемося сил і далі у бій.

– Після гри Юрій Максимов сказав, що вигравати завжди приємно, однак виграти в Динамо – вдвічі або навіть утричі приємніше. Чи можна жартома сприйняти його слова ще й з меркантильної точки зору?

– Маєте на увазі бонуси? Так, керівництво пообіцяло премію. Таких суперників, як Динамо, ти перемагаєш не щодня. Це велике щастя.

– Відео з фразою головного тренера, адресованою вам "Та Бог із ним, з тим рахунком", стало вірусним. Ви ж, як ніхто зацікавлені, щоб команда якомога більше забивала?

– Зрозуміло, що з тренерської лавки це так виглядає. У тій ситуації мені здалося, що краще нижче опуститися і допомогти партнерам по обороні. У тому епізоді лівий фланг у нас просідав. Звичайно, я б хотів стояти попереду і чекати, коли мені створюватимуть нагоди, не бігати в оборону і тільки забивати голи. Так, це мрія. Але Ворскла сильна якраз такою рисою, що усі б'ються один за одного. І тільки так ми досягаємо бажаного результату.

"Відчув удар у голову. Трохи в очах потемніло"

– Динамо мало багато претензій до суддівства. Потенційне вилучення Тамма, пас Пердути у руки Різнику, не кажучи вже про пенальті. Як ви це розцінюєте?

– Я суддівство не хотів би коментувати. Одного разу вже це зробив і мені надіслали попередження.

– В епізоді з пенальті ви прокидали м'яч собі на хід. Сидорчука на горизонті бачили?

– Так, я прокидав собі м'яч. Потім перед собою побачив його, згрупувався, адже знав що зараз буде зіткнення і удар. Після перегляду VAR призначили чистий пенальті.

– Коли ви опинилися на газоні, то на суддю не дивилися.

– Безперечно, я відчув удар в голову. Трохи в очах потемніло – було не до цього.

– Згодом головний арбітр особисто вирішив переглянути повтор. Не було побоювань, що рефері може не призначити пенальті?

– Сумнівів не мав, мені здавалося, що пенальті таки призначать. Якщо вже суддя пішов дивитися, значить мав ставити.

– З футболістами Динамо не спілкувалися щодо цього епізоду?

– Ніхто не буде задоволений, якщо у твої ворота призначають пенальті. Ми, у свою чергу, радіємо. Це футбол, без цього ніяк. Одні завжди задоволені, інші – заперечують.

"Їхав у ліфті і прийшла думка – переможемо 3:1"

– На 88-й хвилині при рахунку 2:0 ви відважилися на дещо авантюрний удар і влучили у штангу. Помітили, що Георгій Бущан втратив ворота?

– Так, Лукас скинув мені, сил бігти вперед я вже не мав. Бив, якщо чесно, на удачу.

– Після вилучення Данила Кравчука Ворскла опинилася у меншості, а грати залишалося понад десять хвилин. Розуміли, що Динамо кине всі сили в атаку і перемога може вислизнути з рук?

– Звичайно, ми переживали. З останніх сил всі оборонялися. Коли дотримали до 90-ї хвилини і не пропустили, відчули невелике полегшення. Хоча розуміли, що ще нічого не вирішено.

– Теоретично ви могли запобігти голу Динамо, адже перебували на штанзі під час подачі кутового. Все відбувалося настільки швидко, що ви не встигали зреагувати і винести м'яч?

– Шанс був, просто мені не вистачило зросту. Хотів вибити над воротами, перевести м'яч, але не зумів і нам забили. Втратив концентрацію, можна сказати.

– У минулому турі перервалася 9-матчева переможна серія Динамо у матчах з Ворсклою. Перед грою не задумувалися про те, що, можливо, саме час змінити традицію?

– Відчуття приреченості? Такого точно не було. Якщо чесно, пригадую, як вирушив на передігрову установку. Їхав у готелі в ліфті і прийшла думка – переможемо 3:1. Сильно вірив у це.

– Третій гол, що не відбувся, це штанга після вашого удару?

– Так, мабуть. Навіть хлопцям казав: "Виграємо сьогодні 3:1".

"Обстукав усі штанги, п'ять разів влучив"

– Ви дуже результативно розпочали сезон, проте не забиваєте протягом семи останніх поєдинків. Відчуваєте тиск?

– Мені хочеться забивати, не приховуватиму цього. На щастя, є результат. Інакше, якби і я не забивав, і команда не перемагала, тоді більше б тиснуло усе це. Моменти виникають, забити не можу – за останній час обстукав усі штанги, п'ять разів влучив. Зрештою, колектив мене підтримує, все гаразд.

– Усі свої сім голів ви забили на домашньому стадіоні. Чому не вдається відзначатися на виїзді?

– (Усміхається) Це поки так, нічого страшного. Все зміниться. Просто у Полтаві грати комфортно, рідні вболівальники підтримують.

– Раніше ви дуже добре взаємодіяли з Олів'є Тіллем, зараз з'явився Лукас Рангель. Складається враження, ніби він приїхав у Полтаву не посеред сезону, а вже виступає тут багато років. Що нового бразилець приніс у команду?

– Він одразу довів, що є футболістом хорошого рівня. Лукас забиває важливі голи. З його приходом дещо змінилася моя позиція. Рангель залишається на вістрі, а мені доводиться глибше опускатися, допомагати в середині поля. Йому краще вдається зачепитися за м'яч, зіграти головою. З ним комфортно грати, хоч і не до кінця ще розуміємо одне одного. Притираємося, далі буде тільки краще.

– Рангель спричинив резонанс заявою про расистські висловлювання на його адресу. Що про це думають у колективі?

– Я нічого не чув. Всю інформацію черпаю з інтернету. У нас зараз вихідні, ні з ким на цю тему не спілкувався.

– Ворскла зробила серйозну заявку на третє місце. Вам під силу поборотися за бронзу?

– Безперечно – маємо таку ціль. Робитимемо все можливе. У нас підібралася чудова команда, хороші футболісти. Все залежатиме лише від нас. Прагнемо перемагати у кожній грі.

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