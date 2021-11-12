"Сам сейчас сижу и читаю, что Валерий Пересоляк "охолов до команди та втратив емоції до клубу. Він припинив фінансування Миная. Ніхто з клубу не розуміє, що буде далі". Даже не знаю, откуда взялась у журналистов эта информация. Может, кто-нибудь от себя написал. Никаких проблем сейчас нет, все финансируется. Может, есть небольшие задержки зарплаты, но это вроде бы нормально. Я пока не знаю, сам еще не разобрался, когда игроки зарплату получают – может, в 15-х числах, может, в 20-х.

Минай остался без финансирования – владелец разочаровался последними результатами команды, – источник

Могу сказать, что буквально два дня назад я разговаривал с президентом клуба – ни к чему он не остыл, никакого негатива. Мы поговорили с ним, он сказал: "Игорь, не волнуйся, все нормально". Да, не совсем на том месте мы находимся ,но по тем играм, которые прошли под моим руководством… Да, это футбол, не забиваешь ты – забивают тебе. Однако, хорошие моменты были и с Десной, и с Рухом, и с Мариуполем. Конечно, на ребят, на меня, на руководство – на всех давит результат. Но времени пока прошло мало, только месяц проработал с командой.

Но планы есть, желание у ребят тоже. Плохо, конечно, что у нас из-за карточек выпали четыре человека основного состава. С одной стороны, незаменимы, как и нет, с другой – мы все-таки не Динамо и не Шахтер, у нас каждая боевая единица на вес золота. Но ничего, готовимся сейчас к матчам с Ингульцем, с Колосом. Само собой, нас ждет битва с Динамо. Завтра сыграем спарринг против Львова. Слава Богу, все здоровы. Как-то будем выкручиваться из сложившейся ситуации", – поделился Леонов в комментарии Footboom.

Напомним, появилась информация, что президент Миная Валерий Пересоляк настолько разочаровался результатами команды, что прекратил финансирование клуба.

"За Динамо нам пообіцяли премію": лідер Ворскли – про пенальті Сидорчука, расистський скандал і незабитий шедевр