"Для мене як президента – це не просто розвага. Я дуже люблю Минай. Для мене це більше, ніж просто футбольний клуб. І я від себе завжди вимагаю робити більше, ніж можу. Ми робимо для клубу все, аби гравці думали виключно про футбол.

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Зарплата мала бути після перемоги над Маріуполем, але ж перемоги не було, тому… Жарт, звісно. Ми розуміємо, що у нас є зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і будемо виконувати. Інформація, що була у ЗМІ – нісенітниці. На жаль, вони тиражують необґрунтовану та неперевірену інформацію.

Чи є у нас заборгованість? Є – ми винні хороші результати нашими вболівальниками. Ось і все. Читав навіть, що Минай припиняє своє існування. Це все неправда. ФК Минай був і буде", – цитує Пересоляка офіційний сайт клубу.

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