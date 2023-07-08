Президент ЛНЗ Андрей Полтавец признался, что руководство клуба не хотело получить в соперники в плей-офф УПЛ именно Ингулец.

Мы меньше всего хотели попасть на Ингулец. Мы за полгода до этого поехали на знакомство с бизнесом с их президентом Александром Поворознюком. Начали сотрудничать с ним.

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Не хотелось бы терять надежного партнера и нового клиента из-за футбола. Чтобы Поворознюк не был недоволен, что мы их выбили.

За день до игры Петрово получили заявку от компании Поворознюка на приобретение товара. Следовательно, отношение нормальное. После второго матча он позвонил, поблагодарил нас за игру и поздравил с выходом в УПЛ", - сказал Полтавец в интервью FanDay.

Напомним, ЛНЗ впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге. В матчах плей-офф черкасский клуб обыграл Ингулец из Петрово. Первый матч в элите подопечные Ковпака проведут против одесского Черноморца.

Вторая лига пополнилась еще двумя клубами – список участников увеличился до 15 команд