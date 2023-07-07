"Мы еще и не считали на сезон сколько нам нужно средств. Ежедневно появляются какие-то дополнительные расходы. Мы для себя понимаем ориентировочную цифру "от" и "до", в какую сумму нам это все обойдется для нашей компании.

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Не секрет, что бюджет крепких середняков это – плюс-минус 3 миллиона долларов. Это уровень, который позволит бороться за серединку, за выживание и, при определенных обстоятельствах, за чуть более высокие места. Есть пять-шесть клубов у которых бюджеты 5 миллионов долларов и выше, или 7 миллионов и выше.

Нужно правильное использование этих средств, трансферы, тренерские решения, и тогда даже с двух- или трехмиллионным бюджетом теоретически можно побороться за какие-то высокие места еврокубковые. Мы понимаем, что где-то от 3 до 5 миллионов долларов нам нужно потратить для того, чтобы клуб закрепился в УПЛ", – сказал Полтавец в комментарии FanDay.

Напомним, ЛНЗ завершил прошлый сезон в статусе бронзового призера Первой лиги, что позволило побороться за повышение в классе в переходных матчах. Жертвой команды Александра Ковпака стал Ингулец.

Вторая лига пополнилась еще двумя клубами – перечень участников увеличился до 15 команд