Президент ЛНЗ Андрій Полтавець зізнався, що керівництво клубу не хотіло отримати в суперники в плей-оф УПЛ саме Інгулець.

"Ми найменше хотіли потрапити на Інгулець. Ми за півроку до цього поїхали на знайомство з бізнесом з їхнім президентом Олександром Поворознюком. Почали співпрацювати із ним.

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Не хотілося б втрачати надійного партнера та нового клієнта через футбол. Щоб Поворознюк не був незадоволений, що саме ми їх вибили.

За день до гри в Петровому одержали заявку від компанії Поворознюка на придбання товару. Отже, ставлення нормальне. Після другого матчу він подзвонив, подякував нам за гру та привітав із виходом до УПЛ", – сказав Полтавець в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, ЛНЗ вперше в своїй історії зіграє в українській Прем'єр-лізі. В матчах плей-оф черкаський клуб обіграв Інгулець з Петрового. Перший матч в еліті підопічні Ковпака проведуть проти одеського Чорноморця.

Друга ліга поповнилась ще двома клубами – перелік учасників збільшився до 15 команд