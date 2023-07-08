Президент ЛНЗ шокував, заявивши, що не хотів "вибивати" Інгулець з УПЛ
Президент ЛНЗ Андрій Полтавець зізнався, що керівництво клубу не хотіло отримати в суперники в плей-оф УПЛ саме Інгулець.
"Ми найменше хотіли потрапити на Інгулець. Ми за півроку до цього поїхали на знайомство з бізнесом з їхнім президентом Олександром Поворознюком. Почали співпрацювати із ним.
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Не хотілося б втрачати надійного партнера та нового клієнта через футбол. Щоб Поворознюк не був незадоволений, що саме ми їх вибили.
За день до гри в Петровому одержали заявку від компанії Поворознюка на придбання товару. Отже, ставлення нормальне. Після другого матчу він подзвонив, подякував нам за гру та привітав із виходом до УПЛ", – сказав Полтавець в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, ЛНЗ вперше в своїй історії зіграє в українській Прем'єр-лізі. В матчах плей-оф черкаський клуб обіграв Інгулець з Петрового. Перший матч в еліті підопічні Ковпака проведуть проти одеського Чорноморця.
Друга ліга поповнилась ще двома клубами – перелік учасників збільшився до 15 команд