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Президент Лацио: Для меня Индзаги, как сын

17 мая 09:27 71 Читати українською
Президент Лацио: Для меня Индзаги, как сын
Симоне Индзаги / Reuters

Клаудио Лотито похвалил тренера Симоне Индзаги за победу Лацио в Кубке Италии.

 
Сергей Милинкович-Савич 82’
Карлос Хоакин Корреа 90’
82’ Сергей Милинкович-Савич
90’ Карлос Хоакин Корреа

Наставник продолжит работу с римской командой.

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"Мы никогда не сомневались в Индзаги. Не верьте слухам, которые возникли после ряда поражений. Для меня он как приемный сын. Выбирал я его и в молодежную, и в первую команды – у него есть все, чтобы быть тренером Лацио.

Да, в течение сезона были обстоятельства, например, травмы, из-за которых мы замедляли ход. Нынешнее место в таблице серии А не отражает потенциал команды", – рассказал Лотито Football Italia.

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Напомним, в финале Кубка Италии "орлы" победили Аталанту со счетом 2:0.

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Теги
Италия Лацио Лацио Симоне Индзаги Симоне Индзаги Клаудио Лотито Аталанта - Лацио
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