Президент Лаціо: Для мене Індзагі, наче син

Клаудіо Лотіто похвалив тренера Сімоне Індзагі за перемогу Лаціо в Кубку Італії.

Наставник продовжить роботу з римською командою.

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"Ми ніколи не сумнівалися в Індзагі. Не вірте чуткам, які виникли після низки поразок. Для мене він як прийомний син. Вибирав я його і в молодіжну, і в першу команди – у нього є все, щоб бути тренером Лаціо.

Так, протягом сезону були обставини, наприклад, травми, через які ми сповільнювали хід. Нинішнє місце в таблиці серії А не відображає потенціал команди", – розповів Лотіто Football Italia.

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Нагадаємо, у фіналі Кубка Італії "орли" перемогли Аталанту з рахунком 2:0.