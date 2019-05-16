Переговоры Аллегри с Ювентусом завершились безрезультатно, – СМИ

Ювентус не может договориться с главным тренером команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта.

Переговоры Ювентуса с главным тренером Массимилиано Аллегри о продолжении сотрудничества не принесли конкретного результата. Стороны проведут еще одну, третью встречу, передает Sky Sport Italia.

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По информации издания, новая встреча насчет нового контракта должна состоятся завтра. Ранее сообщалось, что клуб готов повысить зарплату специалиста в 7,5 млн евро в год. Если специалист откажется от контракта, то руководители Ювентуса рассмотрят кандидатуру Симоне Индзаги с Лацио.

Ранее сообщалось, что Аллегри настаивает на продаже форварда Пауло Дибалы.

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