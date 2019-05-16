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Раньери может возглавить Селтик, в котором будет играть Швед

16 мая 18:42 61 Читати українською
Раньери может возглавить Селтик, в котором будет играть Швед
Клаудио Раньери / Reuters

Итальянец Клаудио Раньери может тренировать Марьяна Шведа в следующем сезоне.

Шотландский Селтик предложил Раньери возглавить команду в сезоне 2019/20, сообщает The Sun.

Швед провел первую тренировку в Селтике

Нынешний тренер Селтика Нил Леннон может покинуть команду, несмотря на добытое чемпионство Шотландии. "Кельты" ищут именитого специалиста из Европы, который даст команде новое дыхание.

Моуринью может возглавить Селтик, в котором в следующем сезоне будет играть Швед

Раньери уже достигал успеха на британских островах. В 2016 году итальянец неожиданно выиграл английскую Премьер-лигу со скромным Лестер Сити.

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Мир Клаудио Раньери Клаудио Раньери Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
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