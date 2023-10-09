"Встреча получилась конструктивной. Мы написали письмо относительно автомобилей VAR, получили положительный ответ. Это один из вопросов, который мы поднимали. Еще много вопросов прорабатывается в рабочих группах. Поэтому я считаю, что эта встреча плодотворная. Результаты будут, и мы увидим их.

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О введении детектора лжи – не только я был инициатором этого. Были еще руководители, которые поддержали это и считают это необходимым. Надо понять, что судьи этим детектором будут защищаться от разговоров, когда их обвиняют без всяких на то причин. Они тоже люди, они тоже могут ошибаться. Однако, чтобы в этом ничего нельзя было усмотреть, то ничего здесь страшного нет. Два раза в год проходить, прописать это в контрактах. И потом проблем не будет, и не будет никто смотреть на судей с другой стороны.

Самое важное, что мы должны наладить коммуникацию между судейством и клубами, потому что мы сейчас в таком состоянии, что не понимаем, по каким правилам играем. Надо, чтобы судьи нам объяснили. Это не претензия. Это факт, который сегодня существует. Нам надо это путем коммуникации решить", – цитирует Караманица УПЛ ТБ.

Напомним, работу арбитров в текущем сезоне не критиковал разве что ленивый. Как следствие, президенты Полесья и Вереса организовали внеочередную встречу владельцев клубов элитного дивизиона, на которой было решено положить конец несправедливому судейству.

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