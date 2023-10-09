"Комментарий не может быть положительный, потому что настроение у нас не очень: мы проиграли. Надеялись на другой результат, но не смогли его получить.

Кривбасс – Черноморец – 1:0 – видео гола и обзор игры, которая вывела криворожан на первое место

Конечно, мы хотим жить полноценной футбольной жизнью – выступать в еврокубках и в чемпионате находиться на высоких местах. Но мы реально должны смотреть на некоторые вещи: есть еще и другие команды, которые хотят и стремятся к этому же. Борьба в этом сезоне будет очень ожесточенной. Понимаем, какие у нас планы, но надо жить каждым днем, то есть выиграть один конкретный матч, чтобы потом думать о следующем.

Если сравнивать этот поединок с кубковым против Кривбасса – разница не очень большая. Но некоторые моменты есть, и вы видели их на поле. В тактическом, стратегическом планах. Сегодня результат во многом зависел от того, кто забьет первый гол и сможет острее сыграть в атаке. Нам не удалось главное – забить гол.

Уже говорил, не считаю, что уровень нашего чемпионата стал ниже. Возможно, уровень грандов стал несколько хуже, но то, какая сейчас борьба в каждом матче УПЛ, поражает. Непросто переиграть любого соперника. Мы должны говорить о нашем чемпионате, как о достаточно солидном", – цитирует Григорчука официальный сайт Кривбасса.

Напомним, поражение опустило Черноморец на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Кривбасс – лидер.

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