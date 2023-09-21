Накануне под Киевом состоялось внеочередное заседание президентов клубов УПЛ, которое инициировали руководители Вереса и Полесья – Иван Надеин и Геннадий Буткевич.

Верес и Полесье инициировали внеочередное совещание президентов клубов УПЛ – известна тема срочного собрания

По сообщению Telegram-канала KDK, кроме вышеупомянутых лиц на встрече присутствовали также Игорь Суркис (Динамо), Евгений Геллер (Заря), Константин Караманиц (Кривбасс), Владимир Генинсон (Черноморец), Андрей Засуха (Колос) и Дмитрий Кравченко (ЛНЗ). Встреча длилась почти 4 часа.

Основной темой стало судейство. Владельцы и представители клубов делились своими идеями, как улучшить ситуацию – звучали предложения назначать арбитров публичной жеребьевкой, вести рейтинг рефери с открытыми оценками, заставить их комментировать свои решения, требовать от УАФ не продлевать контракт с Лучи, который заканчивается в следующем месяце, и даже каждый сезон проводить всех арбитров через детектор лжи.

Решение проблемы упирается в УАФ, составляющей которой и является Комитет арбитров. Клубы планируют сформировать свои требования и давить на ведомство Павелко (среди революционных идей – попытаться забрать Комитет под юрисдикцию УПЛ).

Обсудили также проблему телепула и желание обратиться к УЕФА, чтобы он передал украинским клубам платежи солидарности, которые должны были получить российские команды. А это около 10 млн евро.

Участники заседания договорились оформить конкретный список идей и утвердить его на следующей встрече, которую запланировали на октябрь.

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