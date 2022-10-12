Президент испанской федерации назвал три наименее любимых клуба – один из них играет в ЛЧ
Луис Рубиалес ненавидит Севилью, Вильярреал и Валенсию. И желает им поражений.
В распоряжении El Partidazo de COPE оказались скриншоты личной переписки президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса со своими родственниками. В ней он желает поражения Севильи в матче с Реалом.
Война, большие расстояния, роль Украины наряду с Испанией и Португалией – известны первые детали заявки на проведение ЧМ
"Посмотрим, победим ли мы этих "басинсов". Терпеть их не могу. Севилья - вторая команда в моём списке нелюбимых команд. После Вильярреала и перед Валенсией", - написал Рубиалес в январе 2020 года.
Тот матч Севилья проиграла Реалу со счётом 1:2, а VAR аннулировал гол Люка де Йонга.
"Басинс" - прозвище болельщиков Севильи и самого клуба.
В последующих сообщениях Рубиалес называет президента Севильи Хосе Кастро "клоуном".
Все три клуба совместно отреагировали на эту слитую переписку Рубиалеса, осудив президент испанской федерации.
Севилья упустила победу над Атлетиком, Альмерия разгромила Райо Вальекано, Атлетико одолел Жирону и поднялся в зону ЛЧ