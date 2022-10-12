Луис Рубиалес ненавидит Севилью, Вильярреал и Валенсию. И желает им поражений.

В распоряжении El Partidazo de COPE оказались скриншоты личной переписки президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса со своими родственниками. В ней он желает поражения Севильи в матче с Реалом.

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"Посмотрим, победим ли мы этих "басинсов". Терпеть их не могу. Севилья - вторая команда в моём списке нелюбимых команд. После Вильярреала и перед Валенсией", - написал Рубиалес в январе 2020 года.

Тот матч Севилья проиграла Реалу со счётом 1:2, а VAR аннулировал гол Люка де Йонга.

"Басинс" - прозвище болельщиков Севильи и самого клуба.

В последующих сообщениях Рубиалес называет президента Севильи Хосе Кастро "клоуном".

Все три клуба совместно отреагировали на эту слитую переписку Рубиалеса, осудив президент испанской федерации.

Informa @elconfidencial



Conversación entre Luis Rubiales y su familia durante el @RealMadrid - @SevillaFC en 2020



"A ver si nos cepillamos a los palangana, me caen mal. Son el 2º equipo que peor me cae"



"En orden Villarreal, Sevilla y Valencia"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/V3tw9HlzZH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 11, 2022

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