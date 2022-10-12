Луїс Рубіалес ненавидить Севілью, Вільяреал та Валенсію. І бажає їм поразок.

У розпорядженні El Partidazo de COPE опинилися скріншоти особистого листування президента іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса зі своїми родичами. У ній він бажає поразки Севільї у матчі з Реалом.

Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією – відомі перші деталі заявки на проведення ЧС

"Подивимося, чи переможемо ми цих "басінсів". Терпіти їх не можу. Севілья - друга команда в моєму списку неулюблених команд. Після Вільяреала і перед Валенсією", - написав Рубіалес у січні 2020 року.

Той матч Севілья програла Реалу з рахунком 1:2, а VAR анулював гол Люка де Йонга.

Informa @elconfidencial



Conversación entre Luis Rubiales y su familia durante el @RealMadrid - @SevillaFC en 2020



"A ver si nos cepillamos a los palangana, me caen mal. Son el 2º equipo que peor me cae"



"En orden Villarreal, Sevilla y Valencia"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/V3tw9HlzZH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 11, 2022

"Басінс" - прізвисько вболівальників Севільї та самого клубу.

У наступних повідомленнях Рубіалес називає президента Севільї Хосе Кастро "клоуном".

Усі три клуби спільно відреагували на це злите листування Рубіалеса, засудивши президент іспанської федерації.

Севілья втратила перемогу над Атлетіком, Альмерія розгромила Райо Вальєкано, Атлетіко здолав Жирону й піднявся в зону ЛЧ