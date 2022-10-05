Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернанду Гомеш прокомментировали решение присоединить Украину к совместной заявке на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Это уже не иберийская кандидатура, а европейская. Каждый из нас представляет португальский, испанский и украинский футбол. Но вместе мы олицетворяем трансформацию и пример того, что футбол может улучшить общество. Я думаю, что в Испании все поддерживают включение Украины в эту кандидатуру. Эта заявка имеет много преимуществ. История, стадионы, туризм, гастрономия и многое другое, окружающее футбол.

Война? Мы надеемся, что к 2030 году конфликт будет прекращен. Мы хотим, чтобы эта кандидатура объединила Европу, а не только Иберию. Очевидно, что заявка может победить. Португалия, Испания и Украина в свое время уже провели отличные футбольные соревнования в своих странах.

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Большие расстояния? На последнем чемпионате Европы матчи проводились одновременно в Лондоне и Баку, на разных концах континента. Мы считаем, что если это тогда не было проблемой, то не станет и в 2030-м", – цитирует Рубиалеса Marca.

"Для меня большая честь добавить в кандидатуру Украину. После вторжения на ее территории Португалия и Португальская федерация стали частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола тем, кто больше всего в этом нуждается.

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Для кого-то, в частности, для Украины, это может быть что-то удивительное и неожиданное, а для нас это логично и правильно. Мы не могли оставаться равнодушными к украинской ситуации. Украина не может исчезнуть из нашей памяти.

Распределение ролей? Мадрид будет генеральным штабом, Лиссабон административным штабом, позже мы еще хотим представить Украину. Сейчас все находится в начальной фазе, все детали будут известны в ближайшие месяцы. Сегодня мы просто хотим предоставить новую информацию, это день счастья", – поддержал коллегу Гомеш.

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