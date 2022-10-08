Чемпионат Испании 2022/23, 8-й тур

Альмерия – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Робертоне, 8, Бабич, 17, Туре, 39 – Катена, 81

Удаление: Эмбарба, 87 (Альмерия)

Атлетико – Жирона – 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66

Севилья – Атлетик – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывал поединок в Андалусии между Альмерией и мадридским Райо Вальекано. Хозяева подошли к встрече с четырьмя поражениями подряд при всего одной победе в сезоне, поэтому фаворит пары был очевидным – впрочем, первый тайм шокировал болельщиков. Еще до 40-й минуты хозяева решили все вопросы, разгромив "молний".

Уже на 8-й минуте Робертоне открыл счёт в результате неудачной игры голкипера при выходе Баптистао один на один. На 17-й минуте Бабич удвоил преимущество благодаря подаче с углового, а на 39-й Туре довел дело до разгрома – он пробил метров с 10-ти после скидки от Мелеро. 3:0! Райо только в конце второго тайма смог размочить счёт усилиями Катены, однако на большее гостей не хватило. 3:1 – Альмерия на коне.

Атлетико хотя бы на сутки мог вернуться в зону Лиги чемпионов, однако для этого необходимо было победить Жирону. Мадридцы настроились, как следует, что вылилось в два быстрых гола на старте каждого из таймов. На 5-й счет открыл Корреа, который замкнул кросс Гризманна с левого угла штрафной на дальнюю штангу, а на 48-й Анхель оформил дубль – голкипер выбил у него мяч прямо в собственной штрафной.

Жирона отквитала один мяч на 66-й минуте, но спастись от поражения не смогла. Атлетико набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в Ла Лиге.