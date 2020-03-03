Президент Интера публично обозвал клоуном главу Серии А

Президент Интера Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино за перенос и отмену матчей из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что перенесенный из-за коронавируса матч Ювентус – Интер может состояться 9 марта.

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"Играете с календарем и отодвигаете здоровье общества на второй план. Вы – самый большой клоун, которого я видел. Перенос на 24 часа, 48 часов, 7 дней Что дальше? Каким будет ваш следующий ход? Как вы можете говорить о спортивном дух и честных соревнованиях? Почему бы не отказаться вообще от защиты игроков и тренеров, а попросить их быть готовыми к игре 24/7?

Позор вам, Паоло Даль Пино. Пришло время взять на себя ответственность. Так все и поступают в 2020-м. Неважно, где вы живете и болеете за Интер или Ювентус. Нет ничего важнее безопасности и здоровья. Это приоритет для вас, вашей семьи и общества", – написал Чжан в инстаграме.

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