Президент Інтера публічно обізвав клоуном очільника Серії А

Президент Інтера Стівен Чжан розкритикував главу Серії А Паоло Даль Піно за перенесення та скасування матчів через коронавірус.

Раніше стало відомо, що перенесений через коронавірус матч Ювентус – Інтер може відбутися 9 березня.

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"Граєтесь з календарем і відкидаєте здоров'я суспільства на другий план. Ви – найбільший клоун, якого я бачив. Перенесення на 24 години, 48 годин, 7 днів? Що далі? Яким буде ваш наступний хід? Як ви можете говорити про спортивний дух і чесні змагання? Чому б не відмовитися взагалі від захисту гравців і тренерів, а попросити їх бути готовими до гри 24/7?

Ганьба вам, Паоло Даль Піно. Настав час взяти на себе відповідальність. Так всі і чинять в 2020. Неважливо, де ви живете і вболіваєте за Інтер або Ювентус. Немає нічого важливішого за безпеку і здоров'я. Це пріоритет для вас, вашої родини і суспільства", – написав Чжан у інстаграмі.

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