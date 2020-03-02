УЕФА может перенести матч Ювентус – Лион на нейтральное поле из-за подозрений на коронавирус у игроков дубля туринцев

Президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский клуб сойдется с Ювентусом.

"Есть новые детали по этому вопросу, поскольку матчи второй команды Ювентуса перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом.

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Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это", – цитирует Ола L'Equipe.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион обыграл Ювентус со счетом 1:0. УЕФА рассмотрит вариант переноса матча из Италии из-за того, что на севере страны бушует эпидемия коронавируса. Итальянская футбольная власть уже отменила большое количество матчей из-за опасного заболевание.