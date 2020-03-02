toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

УЕФА может перенести матч Ювентус – Лион на нейтральное поле из-за подозрений на коронавирус у игроков дубля туринцев

14:52 27 Читати українською
УЕФА может перенести матч Ювентус – Лион на нейтральное поле из-за подозрений на коронавирус у игроков дубля туринцев
УЕФА может перенести матч 1/8 финала Лиги чемпионов / Getty Images

Президент Лиона Жан-Мишель Ола сообщил, что УЕФА рассматривает вариант переноса матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором французский клуб сойдется с Ювентусом.

 

"Есть новые детали по этому вопросу, поскольку матчи второй команды Ювентуса перенесли из-за подозрений на коронавирус у четырех игроков. А эта команда тренируется с основным составом.

"Больно и странно смотреть на пустые улицы Милана": Пиоли поддержал перенос матчей Серии А из-за коронавируса

Посмотрим, как все сложится. Ждем решения УЕФА. Надеюсь, все будет хорошо, но если придется играть на нейтральном поле, мы готовы на это", – цитирует Ола L'Equipe.

Ювентус – Интер: матч официально перенесен на май – под изменения попали еще 4 игры Серии А

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лион обыграл Ювентус со счетом 1:0. УЕФА рассмотрит вариант переноса матча из Италии из-за того, что на севере страны бушует эпидемия коронавируса. Итальянская футбольная власть уже отменила большое количество матчей из-за опасного заболевание.

blog_ava
"Он напоминал мне Дрогба": Бангура назвал лучшего нападающего Динамо после Шевченко
08:00
595
Теги
Ювентус - Лион коронавирус Ювентус Ювентус Лига чемпионов Жан-Мишель Ола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
13
мин
Портсмут
21:45
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук