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"Интер отказался перенести матч с Ювентусом на понедельник", – президент Серии А обвинил Маротту в манипуляциях

13:44 106 Читати українською
"Интер отказался перенести матч с Ювентусом на понедельник", – президент Серии А обвинил Маротту в манипуляциях
Паоло Даль Пино / Фото GdS

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино прояснил ситуацию относительно матча 26-го тура Ювентус – Интер, который перенесли на 13 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

 

"Мы предложили Интеру перенести матч с Ювентусом на вечер понедельника, чтобы на игре могли присутствовать зрители. Интер категорически отказался от этого предложения. Поэтому руководство клуба должно нести ответственность за свои решения, а не говорить об искажении турнира и его потерях.

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Маротта защищает интересы Интера, ну а я должен заботиться об общих интересах всех участников Серии А, что, к сожалению, означает ежедневные конфликты интересов с каждым клубом. Я призываю всех думать об общих интересах лиги, а не об отдельных клубах", – цитирует Даль Пино La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, ранее спортивный директор Интера Джузеппе Маротта заявил, что президент турнира принял решение о переносе матча на май самостоятельно, не посоветовавшись с клубами.

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Теги
Италия Интер Интер Джузеппе Маротта Ювентус - Интер
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