"Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то иначе. Кроме того, не будем забывать о коронавирусе, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА. Все команды почти изолированы, контактов мало с другими.

Украина – Россия: где смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу

Мы не живем в другой стране, все отлично понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настроение, конечно же, в связи с этим также боевое. Ребята взрослые люди, им не нужно что-либо объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран", – цитирует Владыко Meta-ratings.

Напомним, полуфинал Евро-2022 по футзалу Украина – Россия состоится 4 февраля, начало в 18:00.

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