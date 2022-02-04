"Українським олімпійцям не рекомендують фотографуватися та тиснути руки росіянам у Пекіні? Не думаю, що у нас в Амстердамі буде щось інакше. Крім того, не забуватимемо про коронавірус, це ще небезпечно для здоров'я. Ми перебуваємо в ситуації постійного тестування від УЄФА. Усі команди майже ізольовані, контактів мало з іншими.

Україна – Росія: де дивитися півфінал Євро-2022 з футзалу

Ми не живемо в іншій країні, всі чудово розуміють підтекст цього поєдинку. І наша команда також. Настрій, звичайно ж, у зв'язку з цим також бойовий. Хлопці дорослі люди, їм не треба щось пояснювати. Вони читають пресу, знають про відносини двох країн", – цитує Владика Meta-ratings.

Нагадаємо, півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться 4 лютого, початок о 18:00.

Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022 – "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і можуть зіграти з Росією