"Мы не готовы обсуждать решение УЕФА. Оно верно, мы готовы этот вопрос урегулировать с той суммой, которая есть на самом деле. Мы должны выплатить человеку зарплату. Он приехал, но на футбольное поле не выходил, набрал вес, с ним были большие проблемы. Но это никто не будет рассматривать.

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Мы готовы заплатить ему зарплату. Если футболист не хочет урегулировать этот вопрос, то он не захочет. Тогда будем играть составом, какой есть. Если появится представитель футболиста, урегулируем вопрос завтра.

Наша селекция достаточно подготовлена, поэтому мы подберем группу футболистов, которая нам нужна. Есть на примете немало игроков. В крайнем случае, у нас будет группа арендованных игроков, как обычно. У нас на рынке я не вижу проблем с подбором игроков. Тренер у нас остается. Планы у нас такие же – выход в еврокубки. Есть проблемы, не связанные с нами", – отметил Левин в комментарии Футбол News.

Напомним, Десна имеет задолженность перед румынским игроком в размере 407 600 долларов. Румын подписал с "северянами" контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту. В июле 2021 года клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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