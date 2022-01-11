"Ми не готові обговорювати рішення УЄФА. Воно вірне, ми готові це питання врегулювати із тією сумою, яка є насправді. Ми повинні виплатити людині зарплату. Він приїхав, але на футбольне поле не виходив, набрав вагу, з ним були великі проблеми. Але це ж ніхто не розглядатиме.

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Ми готові заплатити йому зарплату, яку маємо. Якщо футболіст не хоче врегулювати це питання, то не захоче. Тоді гратимемо тим складом, що є. Якщо з'явиться представник футболіста, то врегулюємо питання завтра.

Наша селекція досить підготовлена, тому ми підберемо ту групу футболістів, яка нам потрібна. Є на прикметі чимало гравців. У крайньому випадку, у нас буде група орендованих гравців, як завжди. У нас на ринку я не бачу проблем із підбором гравців. Тренер у нас лишається. Плани у нас такі самі – вихід у єврокубки. Є проблеми, не пов'язані з нами", – зазначив Левін у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Десна має заборгованість перед румунським гравцем у розмірі 407 600 доларів. Румун підписав зі "сіверянами" контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину. У липні 2021-го клуб припинив співпрацю з гравцем.

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