"По состоянию на сегодняшний день на Десну действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры.

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Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.

Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани исчезновения, как об этом поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав. Константин Дима вообще не играл, а хочет получить какие-то заоблачные суммы. Три месяца побыл в команде – выставили бан. Так наказывать Десну тоже неправильно. Я не считаю, что самая большая проблема в нашем футболе – это Десна, о которой сейчас едва ли не все сайты пишут в плохом ключе. Такое впечатление, что в украинском футболе ничего больше не происходит.

Десна всегда будет конкурентоспособной, потому что тренер и команда остаются. Да, я не скрываю, что у нас, как и в любом другом клубе, есть проблемы, но надеюсь, что все будет нормально. Сегодня самый болезненный вопрос – трансферный бан, который мешает нам подписывать новых игроков. Не скажу, что нам нужны какие-то дорогостоящие футболисты, но усиление всегда необходимо", – сказал Мельник в комментарии FanDay.

Напомним, Десна имеет задолженность перед румынским игроком в размере 407 600 долларов. Румын подписал с Десной контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту, выйдя на замену в матче против Ингульца. В июле 2021-го клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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