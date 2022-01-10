Гладбах знову б'є Баварію, фантастичний трилер Борусії Дортмунд. Вже перший матч Бундесліги у 2022-му подарував сенсацію. Баварія, знекровлена травмами і коронавірусом, вдома згоріла Борусії з Менхенгладбаха. Спочатку все пішло за планом – Роберт Лєвандовскі швидко відкрив рахунок, але ще до перерви гості двічі забили у відповідь, на що команда Нагельсманна відреагувати вже не змогла. 1:2 – мюнхенці напіврезервним складом поступилися незручному опоненту.

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Дивовижний феномен Гладбаха проти Баварії триває. Яке б місце у чемпіонаті не посідали "жеребці", вони регулярно завдають проблем команді з Мюнхена. Так, були й розгроми на кшталт 0:6 чи 1:5, але у останніх п'яти сезонах Борусія мінімум раз обігрує Баварію. У кампанії 2021/22 Адольф Хюттер так і не віддав Юліану Нагельсманну жодного матчу – 1:1 у першому колі, сенсаційні 5:0 у Кубку Німеччини і от тепер черговий тріумф на порожній Альянц-Арені. Якби ще Борусія так грала проти інших команд Бундесліги – було б не 12 місце, а мінімум єврокубкова зона.

Борусія Дортмунд скористался осічкою лідера, хоча традиційно для себе отримала проблеми у виїзному матчі. "Джмелі" вже на 21-й хвилині поступалися Айнтрахту 0:2, але вирвали перемогу на останніх хвилинах. Голи Беллінгема і Дауда дозволили команді Марко Розе вивезти з Франкфурта важкі 3 очки та підібратися до Баварії на відстань у 6 пунктів.

Перемога Реала і ювілей Бензема з ноткою скандалу. У 20-му турі Ла Ліги команда Карло Анчелотті розгромила Валенсію (4:1). Не обійшлося без скандалу – левантійці настільки обурилися призначеним пенальті наприкінці першого тайму, що написали про це у клубному Twitter під час перерви. У дискусію втрутився навіть Жерар Піке, спровокувавши черговий раунд батлу з Унаї Емері.

Одинадцятиметровий спокійно реалізував Карім Бензема, який згодом забив ще один гол. Тепер в активі француза 301 результативний удар у футболці Реала – феноменальний показник як для гравця, який левову частку кар'єри в Мадриді перебував у тіні Кріштіану Роналду. Карім ще на два кроки наблизився до топ-3 бомбардирів Реала в історії. Від легендарного Альфредо Ді Стефано нападника відділяють лише 7 голів, а там і Рауль не за горами (323).

Перемога дозволила "вершковим" зберегти лідерство в турнірній таблиці, але Севілья за втраченими очками відстає тільки на два пункти. "Нервіонці" успішно зробили те, що не вдалося Реалу тиждень тому, – здолали Хетафе, який бореться за збереження прописки в еліті.

Барселона знову втрачає очки – Класіко як шанс реабілітуватися. "Синьо-гранатові" ніяк не можуть досягнути стабільної серії у вигляді бодай двох перемог поспіль у чемпіонаті. Черговий гол Люка де Йонга, здавалося, подарує команді Хаві три очки у Гранаді, але спершу молодий Гаві залишив гостей у меншості, а потім прийшов пропущений гол на 89-й хвилині. На щастя каталонців, майже всі конкуренти за зону Ліги чемпіонів теж втратили очки. Відставання "блаугранас" від топ-4 складає лише один бал, а суперники, таке враження, роблять все можливе, щоб таки проштовхнути "кулес" у заповітну зону. "Хаві не зможе – суперник допоможе" – похід каталонців у Лігу чемпіонів наразі йде саме за таким сценарієм.

Найближчий матч Барса зіграє вже 12 січня – суперником підопічних Хаві у півфіналі Суперкубка Іспанії стане мадридський Реал, якого вважають фаворитом поєдинку в Саудівській Аравії. Перемога в Класіко дозволить "синьо-гранатовим" втерти носа лідеру Прімери, реабілітуватися перед власними фанатами і на крок наблизитися до завоювання трофею. Буде складно, але не неможливо – Хетафе не дасть збрехати.

Український слід – дебют Миколенка, голи Маліновського і Кравця, чергова невдача Шевченка, показове приниження Ярмоленка від Мойєса. Вікенд, що минув, склався для наших легіонерів по-різному. Олександр Зінченко і Роман Яремчук не зіграли за свої команди через коронавірус, а в останній момент на карантин відправили і Андрія Шевченка, який отримав позитивний результат тесту за лічені години до гри зі Спецією. Битва за життя завершилася перемогою команди Віктора Коваленка, а наставник Дженоа опинився під загрозою відставки. Три нічиї в дев'яти матчах Серії А – від Шеви чекали не зовсім таких результатів.

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Окремо варто згадати про Андрія Ярмоленка, який у матчі Кубка Англії проти Лідса (2:0) з'явився на 90+5-й хвилині, провівши на полі якихось кілька секунд. Девід Мойєс показово демонструє, що не розраховує на другого бомбардира в історії збірної України. Це далеко не перший подібний вчинок від наставника "молотів" – вже вп'яте в поточному сезоні Андрій виходить на 90-й хвилині і пізніше. Якщо у когось досі існують ілюзії щодо майбутнього Ярмоленка у Вест Хемі, то від них потрібно позбавлятися. Тим більше, що Андрій має право на безперешкодні перемовини з іншими клубами, адже його контракт з "молотами" добігає кінця. Не виключено, що агент вже розпочав роботу в цьому плані.

На негативі закінчувати не надто хочеться – вкотре потішив Руслан Маліновський. Українець відзначився черговими результативними діями – в його активі гол і асист у поєдинку проти Удінезе, який завершився перемогою бергамасків з тенісним рахунком 6:2. Тепер в активі Руслана 6 голів і 2 результативні передачі в 23-х матчах сезону.

Ще один гол-красень прийшов звідти, звідки його не надто чекали. Василь Кравець забив свій дебютний гол у професіональній кар'єрі на клубному рівні. Захисник Луго розкішним парашутом вразив ворота Малаги і ледь не приніс хіхонському Спортінгу перемогу – "анчоуси" відігралися незадовго до фінального свистка.

Ну і, нарешті, головна подія вікенду. Віталій Миколенко дебютував за Евертон у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті. Початок не зовсім вдався – вже на першій хвилині українець програв верхову боротьбу і м'яч влетів у сітку воріт "ірисок". Але екс-динамівець зумів побороти хвилювання і виправився. Миколенко врятував свою команду від ще одного пропущеного гола, вибивши м'яч з лінії воріт, та у підсумку відіграв всі 120 хвилин. Евертон виграв і пройшов далі, а Віталій отримав порцію добрих слів від Рафаеля Бенітеса.

Голівудська розв'язка у матчі Порту – відмінний сюжет для кінофільму. Матч 17-го туру Прімейри між Ешторілом і Порту подарував круту історію. "Дракони" програли перший тайм 0:2, але по перерві зуміли відновити паритет. Справа йшла до нічиєї, але на 87-й хвилині Сержіу Консейсау кинув у бій свого сина Франсішку. Вже за дві хвилини 19-річний нападник забив свій дебютний гол у чемпіонаті за першу команду і приніс "драконам" перемогу, яка дозволила зберегти лідерство.

Кадри святкування сина і батька – найкраще, що можна було побачити на вихідних. Байдужим залишитися важко.

Porto manager Sergio Conceicao brought his son Francisco on in the 87th minute with the game at 2-2.



He scored the winner in the 89th.



Could watch him celebrate with his father all day ️ pic.twitter.com/kiOjJL6mQ3 — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2022

ПСЖ вкотре розчаровує на фоні чуток про прихід Зідана. Команда Почеттіно знову не виграла, а в останніх 5-ти матчах чемпіонату здобула лише одну перемогу. У 20-му турі Ліги 1 парижани поділили очки з Ліоном, при цьому гості поступалися протягом більшої частини матчу. Лише гол Тільйо Керере дозволив лідеру чемпіонату уникнути поразки і зберегти кофмортний відрив від переслідувачів.

Так, чемпіонство нікуди не втече. Так, знову не було Мессі з Неймаром. Але такі результати явно не додають козирів Маурісіо Почеттіно перед амбітними власниками. Буквально вчора – ще до гри в Ліоні –з'явилася інформація про досягнення домовленості з Зінедіном Зіданом...

Кубок Англії: Лукаку повертається і забиває, фаворити йдуть далі – винятком став лише Арсенал. Стадія 1/32 фіналу найстарішого турніру світу не подарувала багато сенсацій, але без несподіванок таки не обійшлося. Передусім, це виліт Арсенала від Ноттінгем Форест – середняка турнірної таблиці Чемпіоншипу. "Каноніри" так і не знайшли ключів до воріт суперника і пропустили наприкінці гри, припинивши боротьбу за трофей. Ну і не варто забувати про виліт Ньюкасла від Кембріджа, але головною метою "сорок" зараз залишається збереження прописки в Прем'єр-лізі.

Інші гранди зуміли пройти далі. Ліверпуль пропустив першим від Шрусбері, але відповів одразу чотирма голами. За схожим сценарієм пройшла дуель Тоттенхема і Моркема. Манчестер Сіті без проблем впорався зі Свіндоном, а Ман Юнайтед свій матч проти Астон Вілли зіграє у понеділок. Челсі легко впорався з Честерфілдом – один із голів в активі Ромелу Лукаку, який після конфлікту з Томасом Тухелем повернувся у склад. Про важкі перемоги Евертона і Вест Хема ми вже згадували.

Римське божевілля та різні перемоги лідерів Серії А. Двадцять перший тур чемпіонату Італії подарував кілька розкішних матчів. Всі лідери здобули перемоги, але наскільки ж різними вони вийшли! Інтер таки дотиснув Лаціо і зберіг перше місце, довівши переможну серію в чемпіонаті до восьми поєдинків. Наполі вистачило єдиного гола для тріумфу над Сампдорією, а Мілан на виїзді розгромив Венецію. Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок і забив вже у 23-му сезоні поспіль. Сорокарічний форвард, таке враження, і не думає збавляти обертів.

Аталанта з тенісним рахунком перестріляла Удінезе, але ще божевільніший матч пройшов на римському Олімпіко. Рома забила першою у ворота Ювентуса – туринці відповіли, але пропустили ще двічі. Це був лише початок – впродовж семи хвилин у ворота "джалороссі" влетіли одразу три м'ячі, після чого Рома отримала право на пенальті. Лоренцо Пеллегріні, який перед тим класно забив зі штрафного, не зміг переграти Войцеха Щенсни. На Моурінью було боляче дивитися. Як і на Федеріко К'єзу, який отримав важку травму коліна і пропустить мінімум півроку.

Після гри Жозе назвав своїх гравців слабохарактерними, заявивши, що справжня топ-команда ніколи в житті не віддасть перемогу, маючи перевагу в два м'ячі. Що ж, черговий удар по амбіціях португальця, який все ще налаштований відпрацювати свій трирічний контракт. Однак не факт, що вдасться, – Рома випала з єврокубкової зони, відстаючи від топ-4 вже на 9 очок.

Гол вікенду. Вибрати один м'яч дійсно складно. Це і знаковий гол Франсішку Консейсау, і відмінний штрафний удар Лоренцо Пеллегріні. Голи Анхеля Корреа з центра поля, Роберто Фірміно п'ятою та українця Василя Кравця теж заслуговують на увагу. Оберемо шикарний удар Гаррі Вінкса у матчі Кубка Англії. Хавбек збірної Англії виконав штрафний із гострого кута і не залишив кіперу жодного шансу. М'яч по розкішній дузі влетів у сітку, а цей гол поклав початок камбеку шпор", які вийшли в 1/16 фіналу.

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