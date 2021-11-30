Глава АБФФ Владимир Базанов спровоцировал скандал во время поездки за границу.

Базанов и его супруга задержаны в Чехии по подозрению в нарушении правил въезда, сообщает Denikn.cz.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю

Президент Федерации решил сопровождать женскую сборную Беларуси в гостевых матчах отбора на чемпионат мира против Кипра и Чехии. В делегации внезапно оказалась и супруга Базанова. Первый матч на острове завершился ничьей, а со вторым возникли проблемы. В составе белорусок трое сдали положительные тесты на коронавирус, поэтому сегодня игра не состоится. Вскоре стало известно и о задержании супругов Базановых.

Нарушение правил въезда может оказаться только формальным поводом для депортации президента АБФФ. Из-за публичной приверженности президенту Беларуси Александру Лукашенко Базанов имеет крайне сомнительную репутацию на территории Европы и даже входит в санкционный список стран Балтии.

"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи