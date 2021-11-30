Очільник АБФФ Володимир Базанов спровокував скандал під час поїздки за кордон.

Базанов і його дружина затримані у Чехії через підозру у порушенні правил в'їзду, інформує Denikn.cz.

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Президент федерації вирішив супроводжувати жіночу збірну Білорусі у гостьових матчах відбору на чемпіонат світу проти Кіпру та Чехії. У делегації раптово опинилася і дружина Базанова. Перший матч на острові завершився нічиєю, а з другим виникли проблеми. У складі білорусок троє осіб здали позитивні тести на коронавірус, тому сьогодні гра не відбудеться. Незабаром стало відомо і про затримання подружжя Базанових.

Порушення правил в'їзду може виявитися лише формальним приводом для депортації президента АБФФ. Через публічну прихильність президенту Білорусі Олександру Лукашенку Базанов має вкрай сумнівну репутацію на території Європи і навіть входить до санкційного списку країн Балтії.

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