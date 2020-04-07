"Вийшли на поле і обкакались": правила футболу Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи

"Футбол 24" зібрав найфеєричніші цитати президента Білорусі – про клуб Мілевського, БАТЕ і національну збірну, яка "не спроможна з Молдовою грати".

Білорусь – остання фортеця Європи, де продовжили грати у футбол попри пандемію коронавірусу, і це обдарувало посередній чемпіонат безпрецедентною увагою зголоднілого до видовищ континенту. Увесь показовий "героїзм" білорусів – лише завдяки впертій позиції однієї людини. Олександра Лукашенка.

Бацька безжально критикує свою збірну, іноді виписує компліменти білоруським клубам і мріє прийняти великий футбольний форум. А ще – він сам колись взував бутси.

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У хокей я граю по нещастю, а взагалі-то я футболіст. Але – травма коліна, і мені довелося займатися хокеєм.

Ще в молодості глибокій я добре грав у футбол. Я біг до правого краю і починав подавати м'яч на ворота, ну, як завжди, і впав на ліве коліно. На всій цій шаленій швидкості я впав на ліве коліно, підвернув ліву ногу і пошкодив меніск.

Коли травмувався і мені пів коліна вирізали, то вже стрибати на цьому, навіть м'якому, полі – важко.

Чесно кажучи, у футбол ми грати не вміємо.

Скрізь провал. Наймасовіший, найулюбленіший вид спорту, для якого, за великим рахунком, щоб навчитися грати, нічого не треба.

Якщо говорити відверто, крім останньої гри БАТЕ, нема на що дивитися і нічому радіти, особливо збірній.

Ось поїхали і програли колгоспній команді! (про поразку від збірної Італії – 3:4).

Вийшли проти німців. 0:4, пам'ятаєте? У всіх дві руки, дві ноги, голова. Подивившись перший тайм, стало зрозуміло, що програли ще до гри.

У футболі ти вчора порадував країну так, що далі нікуди. Якщо ми не спроможні з Молдовою грати... Я не хочу принизити Молдову, молодці хлопці: вийшли, зуби стиснули і грали як годиться. А наші як завжди. Дуже шкода (голові Білоруської федерації футболу після нічиєї 0:0).

Була проблема, що люди не підуть на збірну. А до нас іспанці повинні були приїхати. Я думаю: добре, підключимо адміністративний ресурс, зберемо людей.

І що? Такої ганьби нації я ще не бачив. Обкакавшись, вийти на поле з тремтячими руками і ногами... Зібрав народ – 40 тисяч осіб. З Грузією ми людей збирати не будемо.

Слухайте, чим ми від Хорватії відрізняємося, яка у фіналі грала на чемпіонаті світу? Друге місце хорвати посіли. Гаразд, Франція – можна говорити, що там у них умови. Але ось вони, хорвати. Росіяни все провалювали – а на чемпіонаті світу зібралися і зіграли як треба. Нам що стає на заваді?

Щодо останньої гри БАТЕ, то тут теж особливо сподіватися нема на що. Молодці, хоч класом якщо поступаються, то перебігали і не дали можливості грати іспанцям. Але результат є (про перемогу над Атлетіком Більбао).

Якщо людина виходить на високий рівень, вона повинна якось брати участь у подальшому розвитку спорту в країні. Таких видів достатньо: і футболісти, і хокеїсти, які поки тільки гроші отримують, а країну ганьблять.

Ми бачили, в якому стані цей Зеніт був. Деякі гравці вже на четвереньках ходили. Тобто "динамівці" відвозили їх у цю спекотну погоду пристойно. І вони забили чотири м'ячі. 4:0 – це залишиться в історії.

Тут шапкозакиданням не треба займатися. Це вони грали не з мільйонерами, а з мільярдерами! Це головний клуб "Газпрому", головне дітище їхнє. Це по-перше. По-друге, у них сезон тільки розпочався. По-третє, вони з розпальцівкою приїхали, і, так відчуваю, недооцінили мінчан.

За короткий час у Бресті створена відмінна команда, яка склала реальну конкуренцію лідерам білоруського футболу, привнесла в чемпіонат нові ідеї та яскраві емоції. Завдяки професіональному підходу ви змогли без державного фінансування впевнено встати на ноги, підкорити серця численних уболівальників.

Мрії стають реальністю, а мета досяжна, якщо рухатися до неї наполегливо і рішуче (про Динамо Брест).

Ви нас ніколи не балували великими футбольними заходами. Якщо УЄФА в цьому напрямку буде думати, знайте, що ми готові прийняти будь-які змагання, будь-якого рівня (президенту УЄФА Александеру Чеферіну).

Увесь світ стежить за чемпіонатом Білорусі з футболу.

Білорусь вдарила по коронавірусу спортом. Вболівальники усього світу нам вдячні, тому що дивляться футбол. Я по Росії спостерігаю – багато виграють на ставках. Вони вже знають наші команди.

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