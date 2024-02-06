Полтава, которая будет бороться за повышение в классе, пригласила двух опытных исполнителей.

Форварды Владимир Одарюк и Максим Марусич присоединились к перволиговой Полтаве, сообщает Sport.ua.

Карпаты хотят подписать еще одного игрока Шахтера

Оба игрока уже дебютировали за новую команду в матче Зимнего Кубка АФП против Ворсклы U-19, а Одарюк даже отметился голом.

Напомним, 30-летний Марусич – воспитанник Ворсклы. В Украине выступал за Карпаты, Горняк-Спорт, Десну, Ингулец и Верес. За рубежом защищал цвета латвийских РФШ и Елгавы, казахского Каспия и литовского Ритеряя. Последний его клубом был Верес, за который он выступал с лета 2023 года (2 ассиста в 14 матчах). Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

29-летний Одарюк также начинал в Ворскле. Были в его карьере Горняк-Спорт, Николаев, Александрия, Ингулец и Минай (15 матчей без результативных действий). Transfermarkt просит за него 300 тысяч евро.

Напомним, Полтава по итогам первой половины сезона попала в Чемпионскую группу. Свой первый официальный поединок в 2024 году она проведет против львовских Карпат.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2023/24